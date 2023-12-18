Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

'İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ'

İş birliğinim daha da güçlendirilmesini teminen atacakları ilave adımları ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde Türkiye - AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. Macaristan'a AB dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız" ifadesini kullandı.

'1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN DEVLETİ'

Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE SONUÇ ALABİLDİ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ticaret hacmini 2 katına çıkardıklarını kaydetti. Orban, Ukrayna/Rusya savaşında Türkiye'nin tahıl anlaşması ile sonuç aldığını bildirdi. Orban, vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Biz buna inandık, bunun için bu anlaşmaları yaptık.

Macaristan Başbakanı Orban ise Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile iki ülkenin 21. asrın birlikte kazanan ülkeler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Ticaret hacminin geçtiğimiz dönemde iki katına çıktığına dikkat çeken Orban, “Macaristan’daki Türk yatırımları miktar olarak artıyor ve iş birliğimiz yeni yeni alanlara genişliyor. Macaristan’ın Türkiye olmadan güvenliği yoktur. Macaristan’ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye olmadan durdurulamaz. Ukrayna-Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, bu Türkiye’nin öncülüğündeki tahıl anlaşmasıyla oldu” dedi.

“VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA DA TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYORUZ”

Macaristan’ın kendisine birlikte başarıya ulaşabileceği müttefikler arayışında olduğunu ve bu nedenle Türkiye ile stratejik iş birliğini tercih ettiklerini ifade eden Orban, Macaristan’ın AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’ye desteğine de işaret etti. Orban, “Vize serbestisi konusunda da Türkiye’yi destekliyor ve verebileceğimiz her türlü desteği veriyoruz. Üniversiteler arasında iş birliğini geliştiriyor ve Türk öğrencilere burs veriyoruz. İlişkileri yüz yıl öncesinde tesis ettik ve önümüzdeki yılı kültür yılı olarak, 2025’i ise Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettik” dedi.

"TÜRKİYE SONUÇ ALABİLDİ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ticaret hacmini 2 katına çıkardıklarını kaydetti. Orban, Ukrayna/Rusya savaşında Türkiye'nin tahıl anlaşması ile sonuç aldığını bildirdi. Orban, vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Biz buna inandık, bunun için bu anlaşmaları yaptık.

Macaristan Başbakanı Orban ise Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile iki ülkenin 21. asrın birlikte kazanan ülkeler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Ticaret hacminin geçtiğimiz dönemde iki katına çıktığına dikkat çeken Orban, “Macaristan’daki Türk yatırımları miktar olarak artıyor ve iş birliğimiz yeni yeni alanlara genişliyor. Macaristan’ın Türkiye olmadan güvenliği yoktur. Macaristan’ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye olmadan durdurulamaz. Ukrayna-Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, bu Türkiye’nin öncülüğündeki tahıl anlaşmasıyla oldu” dedi.

“VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA DA TÜRKİYE’Yİ DESTEKLİYORUZ”

Macaristan’ın kendisine birlikte başarıya ulaşabileceği müttefikler arayışında olduğunu ve bu nedenle Türkiye ile stratejik iş birliğini tercih ettiklerini ifade eden Orban, Macaristan’ın AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’ye desteğine de işaret etti. Orban, “Vize serbestisi konusunda da Türkiye’yi destekliyor ve verebileceğimiz her türlü desteği veriyoruz. Üniversiteler arasında iş birliğini geliştiriyor ve Türk öğrencilere burs veriyoruz. İlişkileri yüz yıl öncesinde tesis ettik ve önümüzdeki yılı kültür yılı olarak, 2025’i ise Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'yi imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Mezun Politikaları ve Burs Programları Konusunda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak tarafından imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında 2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İş Birliğine Niyet Beyanı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza altına aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında Savunma Teknoloji Alanlarında Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı'na, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky imza attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanlık Kabine Ofisi arasında Görsel İşitsel Politika ve Hükümet İletişimi Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından imza altına aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında Nükleer Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto arasında imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında İş Birliği Anlaşması'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasında Sivil Acil Durumlar Alanında İş Birliği Anlaşması, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter tarafından imzalandı.

İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak iş birliği imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Orban'ın huzurunda gerçekleşen imza töreninin ardından aynı alanda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Macaristan İçişleri Bakanlığı Arasında Ortak İş Birliği Mekanizmasının Kurulmasına Dair Niyet Beyanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter arasında imza altına alındı.

Türkiye ve Macaristan’daki çeşitli kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği anlaşmaları

Nurol Holding ile Raba ve N7 Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky imzaladı. Ayrıca, Türk heyetinin Macaristan temasları kapsamında, BOTAŞ ile MVM Arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı, BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdülvahit Fidan ile MVM Yönetim Kurulu Başkanı Karoly Matrai arasında imzalandı. Gülermak ile V-HID Arasında Mutabakat Zaptı'na, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, V-HID Yönetim Kurulu Başkanı Lorinc Meszaro imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Macaristan Millî Arşivi Arasında İş Birliği Protokolü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Macar Arşivleri Genel Müdürü Csaba Szabo tarafından TRT ile MTV ve DUNA Arasında İş Birliği Ek Protokolü de TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile MTVA Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Papp tarafından imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü ile Eötvös Lorand (ELTE) Üniversitesi Arasında Türkoloji Alanında İş Birliği Protokolü'ne Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, ELTE Rektörü Laszlo Borhy imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’de bulunan Kahramanlar Meydanı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılandı. Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

NOVAK İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşme gerçekleştirmek üzere Sandor Sarayı’nda geçti. Erdoğan ve Novak, Sandor Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti" denildi.

TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti.