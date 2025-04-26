CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin bugün Mersin’de gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yeni operasyonlara değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarayında rahat uyuyamadığını, bu yüzden “ne yapmalıyım” diye düşündüğünü ve Cumhuriyet Halk Partilileri korkutarak CHP üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirtti. Bu amaçla İBB’ye yeni operasyonlar düzenlendiğini ve bu yolla CHP’ye mesaj gönderildiğini ifade eden Enginyurt, Erdoğan’ın bilmediği bir şeyin olduğunu, korkuyu Kerbela’da bıraktıklarını ve dolayısıyla kimseye karşı bir korkularının bulunmadığını vurguladı.

ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Enginyurt, dosyanın yetersiz olduğunu görenlerin muhtemelen yeni bir talimat verdiğini, boş bir dosya ile İmamoğlu’nun hapiste tutulamayacağını anladıklarını belirtti. Bu nedenle dosyaya yeni deliller eklenmesi, yeni gözaltı ve tutuklamalar yapılması gerektiği düşüncesiyle hareket edildiğini ifade eden Enginyurt, İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak için daha yoğun bir çaba içine girildiğini söyledi. 19 Mart’tan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahat uyuyamadığını belirten Enginyurt, milyonların sokaklara çıkarak hak, hukuk ve adalet taleplerini yükselttiğini, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise Türkiye’nin dört bir yanında binlerce, on binlerce, milyonlarca kişiyi meydanlara topladığını vurguladı.

''BİZ KORKUYU KERBELA’DA BIRAKTIK, HİÇ KİMSEDEN KORKUMUZ YOK''

Enginyurt, Erdoğan’ı istifaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. "Öyleyse ne yapmalıyım" diyor. Cumhuriyet Halk Partilileri korkutmalıyım, CHP üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB’ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi’ne selam gönderiyor, haber gönderiyor. Erdoğan’ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok. Hukuksuzluk varsa, yanlış varsa hesabını herkes versin. Ama şu unutulmasın. Suç yaratılmak için suçlu içeri alınıp, FETÖ taktikleriyle, aynı hukuksuzlukla hukuk yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Gün gelir, adalet herkese lazım olur. Onun için ben Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Bu adaletsizliğe son verin. Yaptığınız iş, milletin arasında kin, nefret, kavga oluşturmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. 50 milyar dolar parayı kaybettin, bedelini ülke insanı ödüyor. Elektriği zam, doğal gaza zam, akaryakıtı zam. Dünyada petrolün fiyatı düşüyor, Türkiye’de akaryakıt artıyor. Bunun sorumlusu Erdoğan’dır. Dolayısıyla bu operasyonlar haksız bir operasyondur. Erdoğan derhal istifa etmelidir”