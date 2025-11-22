Bir İş Kadınından Öte, Bir Anne Duyarlılığı

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, kampanyaya verdikleri destekten dolayı Sibel Zeybek’i iş yerinde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, desteğin arkasındaki en büyük motivasyonun "annelik içgüdüsü" olduğu vurgulandı.

KAGİ Style House firma sahibi Sibel Zeybek, bir iş kadını kimliğinin yanı sıra bir anne olarak projeye yaklaştığını belirterek şunları dile getirdi: "İnegölspor şehrimizin en büyük markası, ancak bu kampanya bir futbol organizasyonunun çok ötesinde. 'Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir' sloganını duyduğumda, bir anne olarak kayıtsız kalmam mümkün değildi. Her çocuk, kendi evladımız kadar kıymetli ve onların yüzündeki bir tebessüm, gerçekten de dünyayı güzelleştirmeye yeter. KAGİ Style House olarak bu iyilik hareketinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz."

Başkan Ademoğlu: "Sibel Hanım'ın Desteği Bize Güç Verdi"

Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ise kadın girişimcilerin ve annelerin bu tür projelere sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Ademoğlu, teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Başlattığımız bu kampanyada amacımız çocuklarımızın kalbine dokunabilmekti. Bugün Sibel Hanım’ın, sadece bir firma sahibi olarak değil, bir anne hassasiyetiyle yanımızda olması bizler için çok kıymetli. Kendisine ve KAGİ Style House ailesine, kulübümüz ve sevindirdiğimiz tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. İnegöl, böyle duyarlı iş insanları sayesinde çok daha güçlü."