Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa hazırlıklarını yürütmek üzere kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu, çalışmalarını hızlandırdı.

“Erörsüz Türkiye” vizyonunu kararlılıkla ilerleten iktidar, sıradaki hedefi için adımlarını attı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa hazırlıkları hız kazandı. Cumhur İttifakı’nın toplam 323 sandalyesi bulunuyor ve anayasanın referanduma sunulabilmesi için 37 milletvekili desteğine ihtiyaç var. 56 milletvekili bulunan DEM Parti değişikliği desteklemese bile, iktidarın Meclis’teki diğer partilerin desteğiyle bu süreci gerçekleştirebileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında faaliyet gösteren komisyon, Salı günü yeniden toplanacak. Şimdiye kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları başta olmak üzere birçok temel konuyu masaya yatıran komisyon, 10’dan fazla toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda “Nasıl bir anayasa hedefleniyor?” sorusuna yanıt aranırken, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemler de incelendi.

Çalışmalar Yoğunlaşacak

Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir sunum yapacak. Tüm bunların yanı sıra yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim hâlinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

Anayasa Değişikliği İçin İlk Hedef...

Öte yandan AK Parti’nin anayasa değişikliği için ilk hedefi toplumsal uzlaşı olacağı belirtildi. Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor