Erenler Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede belediyeye ait mobil temizlik aracıyla, talep eden okulların girişleri ve bahçeleri titizlikle temizlenerek öğrenciler için daha sağlıklı ve hijyenik alanlar oluşturuluyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla okul bahçelerinde biriken toz, çamur ve çevresel atıklar temizlenirken, eğitim alanlarının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Uygulama, okul yönetimleri ve veliler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha temiz ve güvenli alanlarda eğitim görmesi bizim için çok önemli. Bu anlayışla, talep eden okullarımızın giriş ve bahçelerinde mobil temizlik aracımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erenler Belediyesi olarak her alana destek olduğumuz gibi eğitime de destek vermeye devam edeceğiz' dedi.

Kaynak: İHA