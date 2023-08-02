Erenler Belediyesi tarafından Çarşamba Pazarında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Başkan Rahmi Şengül, “Aşure birlik, beraberlik, berekettir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

Erenler Belediyesi Muharrem Ayı vesilesi ile bölgenin en büyük pazarlarından olan Çarşamba Pazarında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Düzenlenen programa AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Aşure birlik, beraberlik, berekettir. Çarşamba Pazarımızda esnafımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik, aşure ikramında bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.