Ferizli Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde çalışan işçilerin maaşlarına, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi ve Ferizli Belediyesi arasında sağlanan anlaşma ile yüzde 50 oranında bir ara zam uygulanması kararlaştırıldı.SAKARYA (İGFA) - Ara zam kararı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Mesut Gökdemir arasında imzalanan ek protokolle resmiyet kazandı.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanımız Mesut Gökdemir ve sendika temsilcilerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda, işçilerimizin maaşlarına yüzde 50 oranında bir ara zam yapma kararı aldık. İşçilerimizin huzuru ve yaşam standartlarını yükseltmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu anlaşmanın tüm çalışanlarımız adına hayırlı olmasını dilerim," dedi.

Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Mesut Gökdemir, işçilerin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlayacak bu zam kararına dikkat çekti. Gökdemir, yüzde 50 oranındaki zammın çalışanların maaşlarında önemli bir iyileşme sağlayacağını belirterek, anlayış ve destek için Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya teşekkür etti.