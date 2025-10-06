Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Şenol Dinç’in başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Kasım ayını geride bıraktık. Kasım ayında Çarşamba Kumaş Pazarımızın 1139 ve Nilüfer Caddelerine taşınma süreci vardı ve 3 hafta geride kaldı. Çok güzel geri dönüşler aldık bu konuda. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, oda başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Erenlerimizin sokaklarını yenilemek için kilitli parke ve asfalt ihalesine çıkmıştık. Kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt çalışmalarımızda hava şartları iyi olduğu takdirde bu hafta başlayacak. Sokaklarımızı yenileme konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "Doğalgazı olmayan mahallelerimizde çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda kazı sırasında bozulan yollarımızda da bakım ve onarım çalışmalarımızı doğalgaz ekiplerinin çalışmalarının ardından zaman kaybetmeden tamamlayacağız. Görevimizde 18 ayı geride bıraktık. Bu süre zarfından Kent Akademisi, Sağlık Park, Kantin Kart, Spor Salonu, Akıllı Kent Bilgi Sistemleri, Mobil Yıkama ve İkram Araçları, doğalgaz, Çölyak Destek, Geçici Hayvan Barınma Merkezi gibi birçok çalışmaya hayata geçirdik. Erenlerimiz için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.