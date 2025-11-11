Bir program dönüşü belediyeye gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, elinde alışveriş poşetleriyle belediye bahçesinden geçen 80 yaşındaki Müzeyyen isimli bir kadın ile karşılaştı. Yanına giderek halini hatırını soran Dinç, bir süre sohbet etti. Samimi bir atmosferde geçen konuşmada yaşlı kadının yorgun olduğunu fark eden Başkan Dinç, evine daha rahat dönebilmesi için makam aracı ile gönderdi. Araca binen Müzeyyen teyzenin, "Komşularıma hava atacağım" sözleri gülümsetirken, o anlar kameralara yansıdı.

Nazik davranışıyla takdir toplayan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Dinç, "Bugün bir program dönüşü belediye bahçemizde Müzeyyen teyzemizle karşılaştık, tanıştık. Tatlı sohbeti, güler yüzüyle hepimize enerji verdi. Büyüklerimizin duası bizim için en büyük güç" ifadelerini kullandı. Başkan Dinç’in belediye bahçesinde karşılaştığı yaşlı kadınla kurduğu samimi diyalog, sosyal medyada da ilgi gördü.