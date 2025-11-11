Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu başkanlığında, Çan ilçesinde görev yapan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla kaymakamlık makamında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçede kış mevsiminde oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, karayolları ve eğitim başta olmak üzere trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşülerek, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: İHA