SASKİ, Şeyhköy ve Horozlar mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 2 bin 500 metrelik hat, tüm bağlantılarının yapılması ile birlikte abonelerin musluklarına kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde su kullanım miktarının maksimum seviyede olduğu yaz aylarında aboneleri kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Erenler Şeyhköy ve Horozlar mahallelerinde tamamlanan yeni hat ile iki mahallenin daha içme suyu sorunu çözüme kavuştu. 2 bin 500 metrelik güçlü altyapı projesi sayesinde su kayıpları da yaşanmayacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü şehrimizin kırsal kesimlerinde altyapı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Abonelerimizin içme suyuna kesintisiz ulaşması ve özellikle kurak geçen yaz mevsiminde su sorunları yaşamaması için saha çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Yeni hattın bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.