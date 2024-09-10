Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yapımına kısa süre önce başlanan Ergene Devlet Hastanesi inşaatını inceleyerek yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Kaymakam Kadir Duman ihale sonrası müteahhit firmaya yer teslimi yapılan Ergene Devlet Hastanesi inşaatında son durumu yerinde inceledi. Hastaneye ilişkin firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Duman, müteahhit firmaya iş planlarını iyi yapmalarını, malzemeleri önceden tedarik ederek, ekiplerini oluşturmalarını istedi. Kaymakam Duman Ergene’de büyük bir ihtiyacı karşılayacak devlet hastanesinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması hususunda azami gayret gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.