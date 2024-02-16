Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleri arasında yer alan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nde 2024 dönemi çalışmaları Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde başladı. Ergene Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda bin 50 öğrenci taramadan geçirildi.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklara sporu sevdirmek, sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilerek branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini takip etmek amacıyla bu yıl da taramalar heyecanla gerçekleştirildi. Ergene Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 15 okuldan katılacak 3. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam bin 50 öğrenci taramadan geçirildi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile birlikte proje çalışmasını ziyaret ederek faaliyetleri yakından takip etti.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da yürütülen faaliyetlerde emeği geçen herkese spora verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.