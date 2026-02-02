Eriklispor, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İnegöl Cerrahspor Kulübü Başkanı Recep Okumuş ve yönetim kurulunu özel bir davetle ağırlayacağını duyurdu. Paylaşımda, ligin ilk yarısında Cerrahspor’un gösterdiği misafirperverliğin ve dostane yaklaşımın unutulmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sahada rekabetin kaçınılmaz olduğu ancak saha dışında dostluk ve kardeşliğin her zaman ön planda tutulması gerektiğine dikkat çekilerek, “Sahada rekabet, dışarıda her daim kardeşlik baki kalsın” ifadelerine yer verildi.

Eriklispor’un bu anlamlı daveti, amatör futbol camiasında fair-play ruhunu yansıtan örnek bir davranış olarak takdir toplarken, diğer kulüplere de örnek olması temenni edildi.