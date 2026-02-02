Gazetecilere açıklamalarda bulunan Güldüren, saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını vurgulayarak, “Önce saha zemini ile mücadele ediyoruz, çünkü çok kötü bir zeminde oynuyoruz.” dedi.

“SEZONUN EN KÖTÜ HAKEM PERFORMANSIYDI”

Karşılaşmanın hakem yönetimine de eleştiriler yönelten Güldüren, “Belki de bu sezon içerisinde oynadığımız maçlar arasında en kötü maç yöneten hakemdi. Verilen kararlar kabul edilebilir değildi.” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPTI”

Tüm olumsuzluklara rağmen futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Buna rağmen futbolcu kardeşlerimiz elinden gelenin fazlasını yaptı. İkinci yarı rakibimiz sadece iki kez kalemize gelebildi. Sadece skor yoktu ama oyunun her yerinde bu çocuklar terinin son damlasına kadar mücadele etti. Bugün bu kardeşlerimiz 90 dakika değil, 180 dakika oynayacak şekilde mücadele ettiler.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ PLAY-OFF”

Takımın hedeflerinden de bahseden Güldüren, “Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hedefimiz play-off, biz oynamak istiyoruz. Bu sahada, bu zeminde ve bu kötü kararlar veren hakeme rağmen oyuncularımız mükemmel oynadı.” dedi.

“MUĞLA MAÇINA ODAKLANIYORUZ”

Açıklamalarını önlerindeki maça değinerek tamamlayan İsmail Güldüren, “Klasik bir laf olacak ama önümüze bakacağız. Haftaya deplasmanda oynayacağımız Muğla maçının hazırlıklarına başlıyoruz. İnegöl’e galibiyetle dönmek istiyoruz.” dedi.