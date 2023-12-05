Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 25 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşı M.K. tarafından evlerinde çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

Olay, Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Sibel Kayman ile M.K. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K., beraberinde getirdiği tabancayı çıkararak Sibel Kayman'a ateş etti. Genç kadın, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. M.K., olayı "kız arkadaşım intihar etti" şeklinde bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda, olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıktı. Emniyet birimlerinin geniş çaplı incelemelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın hemen ardından çekilen bir görüntüde, Sibel Kayman ambulansa taşınırken M.K.'nın "Sibel'im yaşasın" diyerek feryat ettiği görüldü. Sağlık personeline "Abla beni öldürün, yaşayamam. Abla Sibel'im yaşasın" dediği duyuldu.

Babası da cinayete kurban gitmiş

Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan genç kadının, henüz 2 aylıkken babasının da bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annesiyle 7 yaşına kadar Kandıra ilçesinde yaşayan Sibel, daha sonra Karamürsel'deki bir akrabasına evlatlık verildi.

Sibel Kayman'ın cenazesi, ailesi tarafından Karamürsel ilçesi Çamçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi.