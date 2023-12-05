Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri unutulmaz bir performans sergileyerek dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen konserde, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde muhteşem bir atmosfer oluştu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Sultan Doğru, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ve birçok vatandaş etkinlikte yer aldı.

Gecenin açılışını Busmek ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın özel bir yorumuyla yapıldı. Kalbin Ritmi Grubu'nun etkileyici sahne performansının ardından, Türk Halk Müziği korosu Şef Kemal Kamalı yönetiminde unutulmaz bir konser sergiledi. Engelli bireyler, Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları eşliğinde seslendirdikleri solo ve koro eserlerle salonu dolduranları büyüledi. Türküleri birlikte söyleyen Engelliler Meclisi üyeleri, geceyi ayakta alkış alarak tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, konuşmasında sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne değil, her anlarını engellilere adadıklarını vurgulayarak, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede engellilere destek verdiklerini belirtti. Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen bu güzel etkinlik için Bursa Kent Konseyi ve Engelliler Meclisi'ni tebrik etti.

Engelsiz yaşam vurgulandı

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı program için Engelliler Meclisi üyelerine teşekkür etti. Vali Yardımcısı Sultan Doğru ise Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu vurgulayarak, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve eşit şartlarda yaşamalarını sağlamak adına yapılabilecek en güzel şeyin destek olmak olduğunu ifade etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Hanefi Yıldırım, salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatan Engelliler Meclisi'ni tebrik etti. Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık yaratma amacını hatırlatarak, programda görev alan tüm engelli bireylere teşekkür etti.

Programın sonunda Başkanvekili Fethi Yıldız ve protokol üyeleri tarafından koro şefi Kemal Kamalı'ya, eğitmenlere ve destek veren kişilere plaket takdim edildi.