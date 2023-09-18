Akşam saatlerinde bir çift araçlarıyla seyir halindeyken başlayan tartışma, sokak ortasında şiddetle sonuçlandı. Olay anı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldular.

Mamak ilçesinde dün gece saat 23.00 sularında, Gökhan T. ve eşi Elvan T. araçları içinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışma araçtan inen çift arasında devam etti ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan T., eşine doğru gelen bir tokat atarak saldırdı. Bu darbe sonucunda genç kadın bayıldı. Olayın şahitleri çevredekilere haber verdi ve sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Elvan T. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve yaşadığı şiddeti anlattı. Eşinin kendisine darbe uyguladığını, tehdit ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu ve eşinden uzaklaştırma kararı talep etti.

Gökhan T. ise eşinin kendisini daha önce aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk yaşandığını ifade etti ve eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı ve tarafların ifadelerini aldı.