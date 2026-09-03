Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6 bin 789,18 TL, satış fiyatı ise 6 bin 886,62 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 206,76 TL’den alınırken 6 bin 440,05 TL’den satışa sunuluyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 730,78 TL, satış fiyatı ise 4 bin 967,06 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 11 bin 73 TL’den alınırken satış fiyatı 11 bin 241 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 889 TL, satış fiyatı ise 11 bin 35 TL oldu.

Yarım altın 22 bin 174 TL alış, 22 bin 455 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı ise 44 bin 144 TL, satış fiyatı 44 bin 759 TL seviyesinde bulunuyor.