Şirketlerin kredi imkanlarından yararlanabilmesi için yeni belge koşulları getirilirken, yatırımlarda aranacak asgari tutarlar da yeniden belirlendi.

Düzenlemeyle birlikte finansman sistemine “Öncelikli Finansman Belgesi” adıyla yeni bir uygulama dahil edildi. Teknik ve Stratejik Öncelik (TSP) Belgesi için geçerli olan başvuru kriterlerinde de değişiklik yapıldı.

Yeni sisteme göre aracı bankalar üzerinden finansman kullanmak isteyen yatırımcıların, kredi başvurusundan önce Bakanlığın değerlendirme sürecini tamamlaması gerekecek. Şirketlerin TSP Belgesi veya Öncelikli Finansman Belgesi’nden birini alması zorunlu olacak. Başvurular doğrudan Bakanlığın elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

TSP Belgesi'nde yatırım sınırı 1 milyar TL

Teknik ve Stratejik Öncelik Belgesi için yapılacak başvurularda toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı getirildi. Ar-Ge giderleri de dahil olmak üzere öngörülen toplam yatırım büyüklüğü bu tutarın altında kalamayacak.

Başvuruda bulunacak şirketlerin mali yapısı da değerlendirmeye alınacak. Buna göre şirketin son mali yıl bilançosunda bulunan özkaynak veya ödenmiş sermaye tutarının en az 50 milyon TL olması gerekecek.

Öncelikli Finansman Belgesi için 100 milyon TL şartı

Yeni oluşturulan Öncelikli Finansman Belgesi’nde ise yatırım tutarının en az 100 milyon TL olması öngörüldü. Belge için imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesine sahip şirketler başvurabilecek.

Belirlenen teşvik programları kapsamındaki yatırımlar ek bir değerlendirme yapılmaksızın belge almaya hak kazanabilecek. Program dışında kalan yatırımlar ise belirlenen kriterler doğrultusunda puanlanacak. Belge alınabilmesi için şirketlerin en az 50 puana ulaşması gerekecek.

Finansman programları için ayrılan kaynakların tamamen kullanılması halinde başvurular elde ettikleri puanlara göre sıralanacak. En yüksek puana sahip yatırım projelerine öncelik tanınacak.

Stratejik projeler TSP kapsamında olacak

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, proje bazlı devlet destekleri, kritik ham maddelerin işlenmesine yönelik projeler ve stratejik yüksek teknoloji yatırımları TSP Belgesi kapsamında değerlendirilebilecek.

Teknik Komite'nin uygun bulması halinde nihai ürünler ile ara girdilere yönelik stratejik stok yatırımları da toplam yatırım büyüklüğüne dahil edilebilecek.

Aynı yatırım için çifte destek verilmeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte aynı yatırımın finansmanında birden fazla destekten yararlanılmasının da önüne geçilecek. Finansman programı kapsamında kredi kullanan şirketler, söz konusu kredilerin faiz veya kar payı ödemeleri için aynı yatırım teşvik belgesi üzerinden ayrıca faiz ya da kar payı desteği alamayacak.

Birden fazla finansman programına uygun durumda olan yatırımcıların da yalnızca tek bir programa başvuru yapmasına izin verilecek.