Genç ve veteran takımlar olmak üzere toplam 64 yıldır profesyonel atletizm kariyerini sürdüren, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Kaçar, yeni yaşında da rekorlar kırmaya devam ediyor. Kaçar, katıldığı müsabakalarda bugüne kadar toplamda 98 madalya kazandı.



Yarışmanın ardından açıklama yapan Doktor Murat Kaçar, "Ben spora biraz geç başladım; yaklaşık olarak 15 yaşlarında, 1962 yılında başladım. 1976 yılında elit sporculuk hayatımı noktaladım. 1962 yılında ilk 110 metre engelli ile spor yapmaya başladım ve sahada engel koşmaya başladım. Engelde üç ay çalışmaya başladıktan sonra Yıldızlar Türkiye Rekoru'nu 16-3 ile kırdım. Ondan 8 ay sonra da Gençler Türkiye Engel 110 metro rekorunu 15-3 ile kırdım. Çok sevdiğim dostumun Halil Fıratlı'nındı rekorlar. Onun iki rekorunu kırarak bu rekorları kırıp o sene 1964 yılında ilk milli formayı Bükreş'te yapılan Balkan oyunlarında genç atlet olarak giyme şansı buldum. Daha sonraki yıllarda Dünya Avrupa Şampiyonaları, Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve uluslararası yarışmalarda tam 35 defa milli formayı giydim, onurla taşıdım. Bu tabii spor ve sinema bir öğütme, değirmen makinesidir. Yani birileri hep genç gelecek. Sonra yaşlanacaklar, onun yerini daha başka birileri alacak. Onun için sinemanın devamlı genç ve güzel kadınlara ve de yakışıklı erkeklere, spor sağlığının da genç, yeni ilahlara ihtiyaçları var. Bir yaşa geldikten sonra spor sizi bırakıyor. Onun için siz sporu o sizi bırakmadan önce bırakırsanız daha iyi olur." dedi.

Galatasaray forması giydiğini de açıklayan Kaçar, "Halen Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu üyesiyim ve de o formayı 1976 yılında Konya'da yapılan Türkiye 1.'liklerinde takım kaptanı olarak koşup, 16 yıllık Galatasaray'ın büyük hegemonyası ile devam eden Türkiye kulüpler birinciliğini Galatasaray forması altında kapattım. Daha sonra 1986 yılında, 40 yaşına bastığımda tekrar Masterlar kategorilerinde, o zamanki adıyla "Veteran Yarışmaları" idi. O yarışmalara kaydımı yaptırdım ve oraya gidip Türk bayrağını tek olarak taşıyarak o yarışmalarda yarıştım. Hedefimi çıtaya yükselttim ve tam bundan 15 sene sonra 2001 yılında, Fransa'nın Bordeaux kentinde 60 metre engellide ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandım. 2002 yılında Almanya Potsdam'da pist yarışmalarında 110 metre engelli pist Avrupa şampiyonluğunu kazandım. 2003 yılında İspanya San Sebastian'da 60 metre engelli salon yarışmalarında Avrupa şampiyonluğu kazandım. 2004 yılında Amerika Porto Riko'da dünya şampiyonasında, dünya rekortmeni o zaman 50 yaş grubunun dünya rekortmeni Kenneth Brinker'ın arkasından 15.53'lük bir derece ile dünya ikincisi oldum ve bu sefer de çıtayı yeniden yukarıya kaldırdım. Dedim ki, "sen Avrupa şampiyonu oldun. Kaldı bir dünya şampiyonluğu. Devam et Murat Kaçar." ve yine devam ettim, tam 16 yıl sonra 2017 yılında Güney Kore'nin Daegu kentinde yapılan Dünya Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide dünya şampiyonu oldum. Ondan sonra artık benim için spora devam etmek bir hobi ve alışkanlık haline gelmişti." diye konuştu.

Son olarak Güney Kore’nin Daegu şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında yüksek atlamada 1.15 süreyle dünya 3.'ncüsü olan Kaçar, "Engelde de 80 metre engelli pist yarışmasında finalde 4. sırada yer aldım ve 80 metre seçmelerinde birinci seride yarıştım, orada koştum. 17-16.'lık derece ile 15 gün önce İstanbul'da kırdığım Türkiye rekorunu bir kere daha kırdım. Umut ederim ki 18-20 gün sonra Romanya'nın Bükreş kentinde yapacağım Balkan oyunlarında ve Balkan şampiyonasında bu rekoru biraz daha aşağı indirip, 17 saniyenin altına indirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Sportif hayatımın özeti bu. Tabii bütün bunlar ile beraber bir de doktorluk yönüm ve çocuk doktorluğu yönüm var. Çocuk doktorluğuna da devam ettim. Dolayısı ile de spor benim hayatımda hep altbaşı olarak mesleğim ile birlikte gitti. İnsanların bir yere ulaşabilmesi için önce hayal etmesi, ikincisi çalışması, üçüncüsü de oraya varıp varmayacağını kendi kendine görmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyede bulunan Kaçar, "Onun için lütfen gençlere olan tavsiyem, önce hayal edin; sonra çalışın, antrenmanlarınıza devam edin. Başarı gelir veya gelmez. Ama gelmişse de o zaman hedefe varmış oldunuz demektir. Bu insana büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü bana milyonlar verseniz dünya ve avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı dinletip de Türk bayrağını direğe çektirdiğiniz zaman duygunun bir maddi değeri yoktur. Onun manevi değerinin de fiyatı yoktur. Onun için de bütün gençlere, arkadaşlarıma spor yapmalarını öneriyorum. Sağlıklı kalmak için spor yapın." dedi.

Son dünya şampiyonluğundaki 3.'lük madalyasıyla 98 madalyaya ulaşan Kaçar, "Şu anda 98'e ulaştı son aldığım madalya ile. 97'ydi bir hafta önce. Şimdi 98 oldu. Bir de bu 98 madalyayı Avrupa, Dünya ve Balkan Oyunları'nda kazandım. Türkiye'de kazandığım madalyaların hiçbirini dahil etmiyorum buna. Binlerce madalya oldu artık, onları saymıyorum. Sadece Balkan, Dünya ve Avrupa şampiyonaları. Oradan alacağım Balkanlar'daki madalyalar ile birlikte 100'ü geçip "Dalya!" diyeceğim. Zaten hayatımda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldum. Bir de madalya sayımı 100'ün üzerine geçirirsem hedeflerimin tamamını yaşarken görmüş olacağım." ifadelerini kullandı.