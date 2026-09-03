Kaynaklara göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın, 3 Eylül Perşembe’yi 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen zam, motorin fiyatında yaklaşık yüzde 10’luk bir yükselişe karşılık geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 89,38 TL’ye, Ankara’da 90,73 TL’ye, İzmir’de ise 90,71 TL’ye çıkması bekleniyor.

Motorindeki artış araç sahiplerinin depo doldurma maliyetini de önemli ölçüde yükseltecek. 8,24 TL’lik zam gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun tamamen doldurulması için sürücüler mevcut fiyatlara göre 412 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.