İdrar Yolu Enfeksiyonu

İYE’ler kadınlarda yaygındır, ancak erkekler de onları alır. İdrar yollarında herhangi bir yerde sağlıksız bakteri birikiminin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Doktorlar genellikle onları “üst sistem” veya “alt sistem” enfeksiyonları olarak tanımlar. Birincisi üreterleri ve böbrekleri, ikincisi ise mesaneyi, prostatı ve üretrayı etkiler. Belirtileriniz, enfekte olan bölgeye bağlı olarak değişecektir.

İdrar yolu enfeksiyonu genellikle kasık ağrılarını içerir ve ayrıca şunlarla da ilişkilidir:

Kasıklarda basınç hissi

Ağrılı idrara çıkma

Sık idrara çıkma dürtüsü

Kanlı idrar

Sistit

Sistit, mesanenin veya alt idrar yolunun bakteriyel bir enfeksiyonudur. Buna neyin sebep olduğuna bağlı olarak farklı tiplerde gelir. Bu nedenle, ya denir:

Bakteriyel sistit

İlaca bağlı sistit

Yabancı cisim sistiti

Kimyasal sistit

Radyasyon sistiti

Belirtiler, bir kişinin sahip olduğu sistit tipine bağlı olarak değişir. Tipik olarak, pelvik ağrı, sık idrara çıkma, güçlü kokulu idrar ve idrara çıkma için yoğun bir dürtü içerir.

Erkek enfeksiyonları, kadınlara göre daha kötü olma eğilimindedir. Enfeksiyonlar, prostat enfeksiyonu, idrar yolu tıkanıklığı, prostat büyümesi veya kanser gibi altta yatan koşullar tarafından ağırlaştırılabilir.



Prostat

Prostatınız, rektumunuzun önünde ve mesanenin altında bulunan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostatit, bu bölgelerde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan bir enfeksiyondur. İdrar yoluna yakınlığı nedeniyle, İdrar yolu enfeksiyonları ile de bağlantılıdır.

Farklı prostatit türleri vardır, ancak en yaygın olanı Kronik Pelvik Ağrı Sendromu’dur (CPPS). Pelvis, perine (skrotum ve rektum arasındaki bölge) ve cinsel organlarda sürekli ağrıya neden olur.

İdrar yolu enfeksiyonlarını hemen tedavi etmek, herhangi bir enfeksiyonun prostata yayılmasını önleyebilir. Oturmak kasık bölgenizde ağrıya neden olabilirse hemen doktorunuza görünün. Erken müdahale aynı zamanda kronik kasık ağrısı sendromuna ilerlemesini de engeller.

Böbrek Taşları

Böbrek taşları üretere (idrarı böbrekten mesaneye taşıyan tüp) aşağı indiğinde dayanılmaz ağrıya neden olan sert mineral birikintileridir. Rahatsızlık pelvis, karın veya kasıklara yayılabilir.

Her iki cinsiyette de nispeten yaygındır, ancak böbrek taşlarının erkeklerde gelişmesi daha olasıdır. Araştırmalar, erkeklerin yaklaşık %11’inin, kadınların sadece %6’sının böbrek taşı yaşayacağını gösteriyor.

Semptomlar ve ağrı seviyeleri değişebilir ve taşın boyutu mutlaka ne kadar ağrıya yol açacağının bir ölçüsü değildir. Ancak aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız bir doktora görünmelisiniz:

Ateş ve titreme

İdrarda kan

Bulantı ve kusmaya neden olan rahatsızlık

İdrar yaparken ağrı

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

İyi huylu prostat büyümesi, bir diğer adıyla BPH, yaşlı erkeklerde sık görülen bir durumdur. Alt karın ve pelviste ağrı ile ilişkili prostat bezinin kanserli olmayan bir büyümesidir.

Prostat, mesanenin hemen altında ve rektumun önünde bulunur. Bir genişleme, üretra ve mesaneye baskı uygulayarak ağrılı idrara çıkma, sürekli idrara çıkma dürtüsü, zayıf idrar akışı, kokulu idrar ve boşalma sonrası ağrıya neden olur.

Prostat büyümesi belirtileri gelip gidebilir. Sonuç olarak, çoğu erkek doktora görünmeden önce birkaç ay hatta yıllarca bekler.



Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Klamidya veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da erkeklerde kasık ağrısına neden olabilir. Bununla birlikte, bu koşullar erken evrelerinde genellikle asemptomatiktir ve ağrı, penis akıntısı ve kaşıntı gibi semptomların görülmesi haftalar veya aylar alır.

Vudunuzda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olup olmadığını öğrenmenin tek yolu test yaptırmaktır. Hiçbir semptomunuzun olmaması negatif olduğunuz anlamına gelmez. Uzun süreli yaşanan kasık ağrısı gibi sorunların önlenmesinde erken teşhis çok önemlidir.

Apandisit

Apandisit, kalın bağırsağınıza bağlı küçük, parmak şeklindeki bir kesenin iltihaplanması veya enfeksiyonudur. Genellikle şiddetli sağ taraf kasık veya karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş ile ilişkilidir. Ayrıca öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda daha da kötüleşir.Ameliyat gerektiren iltihaplı bir apandisit, acilen tedavi görmediği sürece patlayabilir.



Huzurhuz Bağırsak Sendromu (IBS)



Kasık ağrısı, kalın bağırsak fonksiyonunu etkileyen ve sindirim sorunlarına neden olan bir gastrointestinal bozukluk olan IBS’nin yaygın bir belirtisidir. IBS’li kişiler, ağrının nasıl hissettirdiğini açıklamak için farklı tanımlayıcılar kullanır. Onlar için doğada kramp, ağrı, keskin, bıçaklama veya zonklama olabilir.

Karnın herhangi bir yerinde, özellikle kasık bölgesinde hissedilebilir. IBS ile ilişkili kronik ağrı, ülserler gibi yapısal hasarı göstermez. Ama acı da bir o kadar gerçek. Doktorlar, rahatlama sağlamak için diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer semptomları kontrol etmek için ilaçlar önerebilir.

Fıtık

Kasık fıtığı genellikle karın kasları zayıflamış yetişkin erkekleri etkiler. Sonuç olarak, karın içindeki bağırsaklar, yağlar ve diğer içerikler, alt karın duvarından ve hatta kasık bölgesinden dışarı çıkar.

Yumru her zaman ağrılı değildir, ancak bazı insanlar öksürürken, eğilirken veya ağır nesneleri kaldırırken donuk bir ağrı hissedebilir. Ayrıca kasık zayıflığına veya bölgede yanma hissine neden olabilir. Ağrı hızla şiddetlenirse ve şişkinlik kırmızıya veya mora dönerse derhal tıbbi yardım alın.

Pelvis Kırıkları

Pelvis kırık, genellikle yüksek enerjili travmaya bağlı olarak pelvik kemiğin herhangi bir yerindeki bir kırılmadır. Oturduğunuzda veya yattığınızda bile ciddi ağrıya neden olabilir. Şiddetli formlarda, bu yaralanma, yaşamı tehdit edebilen yaşam boyu sakatlığa yol açabilir.

Genç erkeklerde spor, pelvis kırıkların yaygın nedenidir. Ancak yaşlılar arasında, kırık kalçaların olağan suçluları düşmelerdir. Ayrıca kemik dejenerasyonuna bağlı olarak bu demografide bu yaralanmaların olasılığı artmaktadır.

Ana semptom, bacaklarınızı hareket ettirdiğinizde kötüleşen kasık, kalça veya bel ağrısıdır. Kalça eklemini destekleyen kaslar, tendonlar, bağlar ve yumuşak dokular hasar görürse de rahatsızlık hissedebilirsiniz. Kalça ekleminin soketi hasar görmüşse, kişi kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir.

Hasarın boyutuna ve hastanın yaşına bağlı olarak kırıklar için bir dizi tedavi vardır. Bazıları sadece ağrı kesici ve dinlenme gerektirebilirken, diğerleri pelvisi hareketsiz hale getirmek için harici bir cihaza veya ameliyata ihtiyaç duyar.

Erkeklerde Kasık Ağrısı Nasıl Geçer

Bu yazımızda “Erkeklerde kasık ağrısı neden olur ve yaygın görülen 10 sebebi” hakkında bilgiler edindik. Kasık ağrıları bir çok sebepten kaynaklanabildiği için erkeklerde kasık ağrısı nasıl geçer sorusunu net bir dille cevaplamak imkansız.

Yukarıda belirtilen çeşitli hastalık semptomları, rahatsızlığınız hakkında fikir edinmeniz için yardımcı olacaktır. Sorunun kesin teşhisi ve tedavisi için ise en yakın sürede doktorunuza başvurmalısınız.