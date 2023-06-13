Evlilik yoluyla vatandaşlık nasıl alınır

Yapmış oldukları başvuruları olumlu olarak değerlendirilen yabancılar Türk vatandaşlığı alabilir ve Türkiye’de sınırsız olarak yaşamlarına devam edebilirler. Bu yazımızda evlilik kanalıyla Türk vatandaşlığı başvurusunun ne kadar sürede sonuçlanabileceği hakkında kısa biigilen veriyor olacağız.

Bir Türk vatandaşı ile evli olan bir yabancının Türk vatandaşlığını alabilmesi için kanunen 3 yıl evli kalması zorunludur. Bu süreçlerde ve evliliğiniz gerçek bir evlilik ise yasal olarak vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

İlgili kanunda belirtilen bu şartları sağlıyorsanız resmi belgelerle bulunduğunuz ilinizdeki İl Nüfus Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Posta ile yapılan başvurular hiç bir şartla kabul edilmez.

Müracaat dosyasında Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren geçerli ve yasal bir pasaportunuz ve oturma izniniz olmalıdır. Başvuru yapıldığı anda Türkiye’de yaşamıyorsanız, başvurunuzu ikamet ettiğiniz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi temsilcilerine yapabileceğinizi hatırlatmamızda yarar var.

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvuru şartları nelerdir?

Evlilik yoluyla vatandaşlık elde edebilmek için Türk vatandaşlığı kanununda yer alan bazı şartları yerine getirmelisiniz. Kanunun detaylarına baktığımızda bir Türk vatandaşı ile evli olmak doğrudan doğruya vatandaşlık almak için gerekli sebep değildir.

Ancak bir türk vatandaşı ile 3 senedir evli bulunmak başvuru hakkı kazanmak için yeterlidir. Bunu kanıtlamak için aranan şartlar ise Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesine göre şu şekilde belirtilmiştir;

Aile birliği içinde yaşama (Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi bu madde göre alınmaz)

Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır sorusuna verilebilecek kesit bir yanıt yoktur. Ancak başvurunuz tamamlandıktan sonrasında değerlendirme ve araştırma süreci ortalama olarak 24 ay sürmektedir.

Bu sürecin daha uzun sürebileceğini ve gerektiğinde sizden ek bilgi talebi ve belgeler istenebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bunlara ek olarak bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.