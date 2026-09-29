Türkiye’yi sarsan ve son yüzyılın en büyük vurgunlarından biri olarak gösterilen fon operasyonlarında her geçen gün yeni gözaltılar yaşanıyor. Devam eden soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükseldi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı ise donduruldu. Malvarlıklarının, kaçırma, değer azaltma, üçüncü kişilere devrin önlenmesi amacıyla dondurulduğu açıklandı.

İNEGÖL’DEN EN AZ 1000, BURSA’DAN 10 BİN KİŞİ

Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SPK’nın bizzat yürüttüğü operasyonel çalışmalarda ilk öncelik mağduriyet yaşayanlara verilecek. Net rakam tam olarak açıklanmasa da, bu sayınının 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Fon vurgununda en çok mağduriyet yaşayan iller İstanbul ve Ankara olurken, bu illeri İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli ve Gaziantep’in izlediği iddia ediliyor.

İstanbul’da mağdur olanlarının sayısının 300 binin üzerinde olması beklenirken, Bursa’da mağdur olan fon yatırımcı sayısının ise 10-20 bin arasında olabileceği konuşuluyor.

İnegöl’de ise 1000-3000 kişi arasında kişinin yıllardır biriktirdiği birikimleri bu fonlara yatırdığı ve birçoğunun yaşanan fon vurgunundan etkilendiği tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "fon konusunu etraflıca değerlendirdik" dedi, "Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir" sözlerini ekledi.

Erdoğan fon krizine dair gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

"İster piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ülkenin ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt gösterilmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkedeki finansal sistemin güçlü olduğunu vurguladı.

"Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye sahiptir" dedi ve ekledi:

"Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur."

Erdoğan konuşmasında haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti, "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere ilişkiyi tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir" dedi.