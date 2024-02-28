Saadet Partisi İnegöl’de seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hasan Eroğlu’nun seçim vaatleri arasında kadınlara ve ailelere yönelik geliştirilmiş önemli projeler özellikle dikkat çekiyor. Dün akşam parti binasında kadınları ağırlayan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, kadın meclis üyesi adayları; Havva Şen, Kader Şen, Ayşe Baştürk Yardımcı ve Fatma Betül Kışhan ile birlikte Aile ve Sosyal Yaşam projelerini sundu.

Eroğlu’nun vaat etmiş olduğu mahallelere yapılacak ‘Aile Yaşam Merkezi’ projesi ise büyük beğeni topladı. Özellikle kadınların, gençlerin ve çocukların ilgisini çeken proje çok sayıda aktivite barındırırken eğitici yönleriyle de dikkatleri çekiyor.

Hasan Eroğlu ve kadın belediye meclis üyelerinin tanıtmış olduğu projenin detayları şu şekilde;

AİLE YAŞAM MERKEZİ

Aile yaşam merkezleri, şehrin önemli noktalarına ve büyük mahallelerine inşa edilecektir.

Yapılacak bu çalışmanın amacı ailelerin, gençlerin ve çocukların vakit geçirebileceği sosyal alan ihtiyacını karşılayabilecek bir projeyi halkımızın hizmetine kazandırabilmektir.

Yaşam merkezleri birbirinden bağımsız, farklı etkinlik, sosyal ve kültürel alanları ile şehrin dinamik yapısını harekete geçirecek mahalle özelinde yapılabilecek tüm aktivite unsurlarını barındıracaktır.

Yaşam merkezlerimiz içerisinde bowling salonu, elektronikli oyun salonu, sinema salonları, Bay-Bayan ayrı olmak üzere yarı olimpik yüzme havuzları ve kondisyon salonları, 2 adet hamam, 4 adet sauna, etüt sınıfları, engelliler merkezi, kütüphane bulunmaktadır.

Dış alanda; ise amfi tiyatro, futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı ve süs havuzları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, bitkisel kompozisyondan oluşmaktadır.

Hobi Kursları: Drama, resim müzik, koro, bağlama, gitar, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, ebru, halk oyunları, eğitsel oyunlar.

Sportif Faaliyetler: Basketbol, futbol, tenis, aerobik, pilates, jimnastik, teakwando, karete-do, yüzme, güreş, sauna-hamam, bay-bayan kondisyon, boks, bowling, bilardo, langırt, air hokey.

Etüt Ve Diğer: Kuran-ı Kerim, Arapça, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilgisi, okuma-yazma, bilgisayar, kütüphane, 3-6 yaş faaliyet sınıfı, resim.

Sosyal Kültürel Aktiviteler: Kent Gezileri, seminerler, piknikler, çay partileri, turnuvalar-yarışmalar, koro, bağlama, el sanatları, ebru, halk oyunları, satranç, zeka oyunları, internet.

Serbest Zaman Etkinlikleri: Air Hockey, internet, zeka oyunları, bilardo, langırt.