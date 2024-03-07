Ziyaret esnasında Erbakan Hoca’nın, 1996 yılındaki İnegöl ziyaretini ve il olma konusuyla alakalı sözlerini hatırlatan Eroğlu, “İnşallah 82 bize nasip olacak” dedi. Erbakan Hoca’nın, plakalar 67’de bittiği bir dönemde İnegöl için 81’i veya 82’yi işaret etmesi ise hem dikkat çekti hem de merak uyandırdı.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve meclis üyesi adayları , Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında İnegöl üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

KONUMUZ; DAHA YAŞANILABİLİR BİR İNEGÖL

Açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, “Kültür mozaiği İnegöl’ümüzün büyük ve sosyal STK’larından, önemli değerlerinden Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonumuzu ziyaret ettik. Tabi ki ziyaretimizde ana konumuz ‘Daha Yaşanabilir İnegöl’ü hep birlikte nasıl inşa edebiliriz’ oldu. Başka bir İnegöl Mümkün sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda projelerimizi anlatarak, birbirinden değerli meclis üyelerimizi tanıttık. İnegöl için çıkmış olduğumuz bu yolda dernek mensubu tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz inşallah. Ben bu vesileyle federasyon başkanımız İsmail Kösen nezdinde tüm yönetimine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

İNŞALLAH 82 BİZE NASİP OLACAK

İnegöl’ün il olma hedefiyle ilgili ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Erbakan Hocam, 1996 yılında Konukoğlu Caminin temel atma törenine başbakan olarak İnegöl’e geliyor. O gün tabi siyasiler İnegöl’ün il olmasıyla ilgili baskılar yapıyorlar. O zaman plakalar 67’de bitiyor. Erbakan Hocam 96 yılında şöyle bir cümle kullanıyor, İnşallah ya 81 ya da 82 olacak İnegöl diyor. Bu durum bana çok ilgi çekici geliyor. Düşünebiliyor musunuz yıllar yıllar önce Erbakan hocam bu cümleyi kuruyor. Bu açıklama da bir gazete küpüründe halen daha arşivlerimizde var. İsmail başkanım, değerli hazirun şimdi düşünüyorum; inşallah 82 bize nasip olacak” ifadelerini kullandı.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ise, ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, Eroğlu ve ekibiyle istişareler gerçekleştirdi ve başarılar diledi.