Balıkesir Edremit İlçesi’nin coğrafi işaretli ürünleri pazarda büyük ilgi görürken Edremit Ticaret Odası (ETO) tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin “Kurumumuz ve laboratuvarımız Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini’ni tanıtmaya yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. Tadım etkinlikleri ile doğru bilgileri aktarmak, natürel zeytin ve zeytinyağı ile tanıştırmak, koku ve tatta olumlu özellikleri anlatmak, coğrafi işaret ve önemi hakkında bilinçlendirmek ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Coğrafyayı korumak ve bölgemiz sektörüne en iyi hizmeti vermek adına sürdürdüğümüz bilgilendirme ve bilinçlendirme tadımlarıyla doğru ürünleri sizlere tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz.”dedi.