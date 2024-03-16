Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ortak adayı Hasan EROĞLU saha çalışmalarına devam ediyor. Teravih namazını Alanyurt Yeni Camiide kılan Eroğlu akabinde Alanyurt bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Mahalle ziyaretinde esnaf, kahvehane ve dernekleri ziyaret eden Eroğlu, ekibiyle birlikte seçmenlerden destek istedi. Yapılan ziyaretlerde konuşan Eroğlu Alper TABAN’a yönelik halk ekmek fabrikası iddialarını tekrarladı.



SORDUK, CEVAP YOK, KARAR HALA AÇIKLANMADI

Geçtiğimiz günlerde Halk Ekmek Fabrikasının yeni belediye sarayının yapımı için satıldığını ve encümen satış kararının gizlendiğini iddia eden Eroğlu, Alper TABAN’a yeniden soru yöneltti. Eroğlu “Kıymetli Alanyurtlular, geçen günlerde Halk ekmek fabrikasının satışıyla ilgili Alper TABAN beye sorular yönelttim. Maalesef şu ana kadar gelen bir yanıt yok. Kendi anketlerdeki sonuçları ve Saadet Partisinin yükselişini görünce bizleri yok sayarak üzerini örtme hesabı yapıyorlar. Ama buna müsaade etmeyeceğimizi bilsinler. Bu konu açıklığa kavuşmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi tekrar aynı soruları soruyorum:

“Sayın başkan, Bu Halk ekmek fabrikasını hangi ihale ve usulle sattınız?

Sattığınız firma ile şu an yeni belediye sarayınızı yapan firma aynı mı?

Bu firma satış bedelini belediye sarayınızın masrafına mı saydı?

O saraya bugüne kadar kaç para harcadınız?”