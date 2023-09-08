Bahçedeki kavak ağaçlarının kesilmesiyle başlayan bir anlaşmazlık, bir kadının eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında büyük bir trajediye dönüştü. Kadın, eşinden yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılarak İstanbul Sultanbeyli'deki babasının evine döndü.

Kadının babası K.B., kızının eşi R.B. ve İsmail Hakkı Bulut ile bugün saat 12.26 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde karşılaştı. Bu husumetli karşılaşma sonucunda, K.B. tarafından silahla vurulan R.B. ile İsmail Hakkı Bulut ağır şekilde yaralandılar. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Ne yazık ki, hastanede tedavi gören İsmail Hakkı Bulut yaşamını yitirdi, R.B.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından şüpheli Kasım Bulut, polis tarafından gerçekleştirilen dron destekli operasyon sonucunda ruhsatsız bir silah ile birlikte yakalandı.