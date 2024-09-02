Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güneş'in Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olduğunu belirten Doğan, kulübün teknik direktörü olarak Güneş'e olan desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Doğan, "Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde önemli bir yere sahip. Hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktör olarak kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş bir isim. Biz, onun bu dönemde takımımıza kattığı değerleri ve iş ahlakını çok önemsiyoruz. Güneş'in Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve ona olan desteklerimiz tam. Takımımızın her zaman yanında olacağına inanıyoruz" dedi.

Başkan Doğan, Güneş'in liderliğinde takımın başarılı olacağına ve Trabzonspor'un hedeflerine ulaşacağına inandığını da sözlerine ekledi. Doğan, "Güneş'in tecrübesi ve bilgisi, takımımızın ilerlemesi için büyük bir avantaj. Onun liderliğinde, Trabzonspor'un başarılarına başarı katacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan'ın bu açıklamaları, Şenol Güneş'in kulüp içindeki önemini ve Trabzonspor yönetiminin teknik direktöre olan güvenini bir kez daha ortaya koymuş oldu.