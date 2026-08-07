Altyapı Başkanı Sercan Şen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada altyapıya verilen önemi vurguladı:

“Sultan Su İnegölspor yönetimi olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz. Bu manada 2014 yılından beri Bursa’da bizleri temsil eden pilot takımımız var. Bursa İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Neneoğlu bizlere Bursa’dan önemli katkılar sağlıyor. Şu an A takımımızda bulunan Kerem Duran’ı pilot takımımızdan almıştık. U15 Türkiye şampiyonu olan kadromuzda yer aldı ve iki sezondur A takım kadrosunda. Doğru yapılanmanın meyvelerini alıyoruz.”

Şen, altyapıda eksik görülen bölgelere pilot takımdan oyuncu takviyesi yapıldığını belirterek, Ahmet Neneoğlu ve ekibine teşekkür etti.



Bursa İnegöl Gençyıldızlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Neneoğlu ise kulübün kuruluş sürecini ve hedeflerini anlattı:

“2014 yılında Bursa Mimar Sinan Bölgesinde başlattığımız eğitim projesiyle 6-14 yaş grubu çocuklarımızı futbolun temel nitelikleriyle birlikte spor ahlakı ve İnegölspor sevgisiyle yetiştiriyoruz. Nilüfer, Görükle, Yunuseli ve Osmangazi bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla yetenekli çocuklarımızı kazandık. 2026-2027 sezonunda Barbarosspor ve Yunuseli Spor Kulüpleri ile işbirliği yaparak oyuncu sayımızı artırdık. Amacımız, sporcularımızın İnegölspor Akademi’de bordo beyaz formayı gururla giymesi.”



Neneoğlu, desteklerinden dolayı İnegölspor yönetimine ve antrenör ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.