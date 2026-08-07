Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nde yeni yapılan hizmet birimleri ve sosyal donatıların açılış töreni yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, bakanlık bünyesinde sürdürülen sosyal hizmet modellerine, koruyucu aile verilerine ve kampüse kazandırılan yeni donatılara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Konuşmasına İstanbul'da çocuklara yönelik hizmetlerin güçlendirildiğini belirterek başlayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsümüzde yeni hizmet birimlerimizin ve sosyal donatı alanlarının açılışı için bir araya geldik. Medeniyetimizin gözbebeği İstanbul'da çocuklarımızın gönlüne dokunan, onları şefkatle sarıp sarmalayan hizmetlerimizi daha da güçlendiren bir adım atıyoruz. Tüm yatırımlarımızı çocuklarımızın yüzünde tebessüm hiçbir zaman eksik olmasın diye... Tertemiz kalplerini mutlulukla doldursun. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni birimler ve donatılar hayırlı olsun inşallah.'

'Her bir çocuk bugünün umudu, yarının mimarıdır'

Çocukların hayal gücünün ve gelişim süreçlerinin geleceğe yön verme gücüne dikkati çeken Göktaş, 'Kıymetli misafirler, tarihin akışını değiştiren, dünyayı dönüştüren isimleri bir düşünelim. Hepsi bir zamanlar küçücük bir çocuktu. Bilimsel başarılara imza atan nice kadının hikayesi küçük yaşlarda kurduğu hayallerle şekillendi. Teknolojik atılımlardaki nice buluş, dünyayı merakla keşfeden bir çocuğun hayaliyle başladı. Bu anlamda her bir çocuk bugünün umudu, yarının mimarıdır. Bugün sorduğu sorularla öğrenir, yarın öğrendikleriyle dünyaya yön verir. Çocukların kurduğu her hayal, ülkemizin geleceğine atılan güçlü bir adımdır. Biz evlatlarımıza bu hakikatle bakıyoruz. Onları sevgiyle büyütmeyi, güvenle geleceğe hazırlamayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Bugün ne yapıyorsak çocuklar hayallerini gerçekleştirsin, gözlerindeki ışık hayatları boyunca sönmesin' diye yapıyoruz. Bu inançla çocuklarımızı korumak, onlara yepyeni ufuklar açmak için çalışıyoruz. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz her hizmeti bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. Devletimizin şefkat elini ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz' diye konuştu.

193 binden fazla çocuk aile yanında destekleniyor

Bakanlık tarafından yürütülen sosyal hizmet modellerine ilişkin güncel sayısal verileri paylaşan Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

'Çocuklarımızın hayatın her aşamasında aileyi merkeze alan bir anlayışla yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 193 bin 601 çocuğumuzu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle takip ediyoruz. Ebeveyn kaybı yaşamış, yani öksüz ve yetim olan 131 bin 472 çocuğumuza sağlıklı gelişimlerini destekleyen hizmetler sunuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile 11 bin 34 çocuğumuzun 9 bin 289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında yayılan bu büyük iyilik seferberliği pek çok ülke tarafından örnek alınan bir model haline dönüştü.'

Koruyucu aile süreçleri ve ev tipi kuruluşlardaki son durum hakkında da bilgi veren Göktaş, 'Geçtiğimiz yıl başlattığımız Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil koruma ihtiyacındaki çocuklarımızı kurum bakımına alınmadan doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Böylece 30 pilot ilimizde 322 çocuğumuzu 222 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Bazı çocuklarımızı biliyorsunuz kardeşleriyle beraber aynı yuvaya veriyoruz. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 671 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Tıpkı buradaki sunduğumuz yaşam alanları gibi. Diğer yandan 3 bin 250 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 bin 768 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz' dedi.

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi yenilenen birimleriyle güçlendirildi

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nün köklü geçmişine değinen ve yeni faaliyete geçen alanları detaylandıran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

'Kıymetli misafirler, bugün yeni hizmet birimlerimizin açılışını gerçekleştirdiğimiz Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü de çocuklarımızın güvenle büyüdüğü sıcak bir yuvadır. Hikayesi 1965 yılına uzanan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa yuva oldu. Çocukların şefkatle büyümesi ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için hizmet sunmaya devam ediyor. Çocuklarımızın bakım, eğitim ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Bu yıl Ocak ayında burada yenilenen yaşam alanlarını hizmete sunmuştuk. Bu köklü kuruluşumuzu şimdi yeni birimlerle, hayırseverlerimizle daha da güçlendiriyoruz.'

'Her bir bebeğimizin ihtiyaçlarını özenle karşılayacağız'

Kampüse kazandırılan tesislerin detaylarını açıklayan Bakan Göktaş, '116 kapasiteli bebek evimizde 0-15 ay arasındaki bebeklerimize yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun bakım sunacağız. Sağlık, beslenme, oyun ve aile görüşme alanlarıyla her bir bebeğimizin ihtiyaçlarını özenle karşılayacağız. 100 kapasiteli ilk kabul çocuk evleri sitemizde çocuklarımızın bakım ve uyum süreçlerini güvenli bir ortamda yürüteceğiz. Yaş gruplarına göre düzenlenen yaşam alanları, atölyeler, kütüphane ve spor salonuyla gelişimlerini her yönden destekleyeceğiz. Bağışçılarımızın katkılarıyla yine kurulan spor salonu ve Ağaç Ev Kütüphanesi çocuklarımızı sporla ve kitapla buluşturacak. Yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği'nin katkılarıyla kazandırılan futbol sahamızda çocuklarımız sporla gelişecek. Takım ruhunu öğrenecek, özgüvenlerini pekiştirecek ve belki ileride abileri gibi olacak. Yenilenen 130 kişilik konferans salonumuz kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Doğal yaşam alanımız çocuklarımızın hayvanlarla bağ kurarak sorumluluk duygusu kazanmalarına katkı sağlayacak. Hobi bahçemiz ise onların bitkilerin renkli dünyasıyla buluşturacak' şeklinde konuştu.

'Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Gelecek hedeflerine ilişkin mesajlar veren ve projede emeği geçen kurum ile hayırseverlere teşekkür eden Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Kıymetli misafirler, bir çocuğun hayal gücü yükseklerde kanat çırpan kuşlar gibidir. Onların gözü de gönlü de bizimkinden daha geniş bakar dünyaya. İşte biz çocuklarımızın hayallerine kanat olmak ve onları umutla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha adil bir dünya idealini gerçeğe dönüştürecek. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda her çocuğa güvenli bir gelecek sunan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsümüzde hizmete aldığımız yeni birimlerin ve sosyal donatıların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylesi değerli yapıların hayata geçirilmesinde katkı sunan kıymetli bağışçılarımıza, belediyemize, valiliğimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum.'

Vali Davut Gül: 'Dezavantajlı tüm gruplara devletimizin şefkatli elini uzatmaya devam edeceğiz'

İstanbul Valisi Davut Gül ise, 'İstanbul'umuzda bakanımızın liderliğinde, sosyal hizmetlerde hamdolsun kimsenin açta açıkta kalmadığı, yeni ihtiyaçlara göre yeni çözümlerin üretildiği bir çalışma tempomuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte de başta çocuklara, kadınlara, engellilere, dezavantajlı tüm gruplara devletimizin şefkatli elini uzatmaya devam edeceğiz. Ben bu tesislerin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Abdullah Özdemir: 'Birçok başlıkta daha öne çıktığımız bir Türkiye'yi görüyor olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de tesisin son halini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. 1990'lı yıllardan bugüne uzanan süreçteki gelişime değinen Özdemir, Türkiye'nin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek şöyle konuştu:

'90'lı yılları hepiniz biliyoruz, ben 90'lı yılların çocuğuyum. 2000'li yılların başlarını da biliyoruz. O günden bugüne her alanda, her başlıkta sınıf atlayan, standartlarını oldukça yükselten ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyetler ölçüsünde aradaki farkı kapatıp hatta birçok başlıkta daha öne çıktığımız bir Türkiye'yi görüyor olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.'

Hayırseverlere ve devletin zirvesine teşekkür

Sosyal hizmet alanında atılan adımların kolektif bir iradenin ürünü olduğunu vurgulayan Özdemir, 'İstanbul'umuzun her bir ilçesinde, belediye başkanlığı yaptığımız dönemde de bizzat kendisinin ve bakanlığımızın olağanüstü çabasını ve desteğini hissetmiştik. İstanbul'umuza ve ülkemize dair yapılan tüm çalışmalardaki öncülüğünden ötürü Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum' dedi.

Tören daha sonra kurdele kesimiyle sona erdi.