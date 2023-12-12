Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulüp yöneticilerini eleştirdi. Sağlam, "Yöneticiler tamamen yoldan çıkmış durumda. Bir maç oynuyorlar maçtan sonra ne kadar mağdur edebiyatı yaparsa sonrası ile alakalı kendilerine avantaj elde edebileceği düşüncesiyle kendilerinden geçiyorlar. Yöneticinin, hocanın, futbolcunun o kadar anormal şeyler yaptığı yerde taraftarın sakin durmasını beklemek tamamen hayalcilik olur. Türk futbolunda kaos ortamı var. Hiç istemediğimiz görüntülerle her hafta defalarca karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından ’Gençlik ve Spor Söyleşisi’ düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan gençlerle buluştu.

"Futbol taraftarı değiliz skor taraftarıyız"

"Maalesef biz sonuçlarla yaşıyoruz" diyen Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Aslında futbol taraftarı değiliz, skor taraftarıyız. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Ülkemizin ve futbolumuzun sporumuzun geleceği olarak sizlerin de biraz daha farklı bir bakış açısıyla bundan sonrasını yönlendirebilirseniz, yönetebilirseniz. Şu günlerde Türk futbolunda yaşadığımız o sıkıntılı günleri söylemek istemiyorum ama seviyesizliğin ve şiddetin önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Yöneticiler tamamen yoldan çıkmış durumda"

Kulüp yöneticilerinin yaptığı davranışların taraftarı etkilediğini söyleyen Sağlam, "Yöneticiler tamamen yoldan çıkmış durumda. Bir maç oynuyorlar maçtan sonra ne kadar mağdur edebiyatı yaparsa sonrası ile alakalı kendilerine avantaj elde edebileceği düşüncesiyle kendilerinden geçiyorlar. Taraftarlar bu baskının altında. Yöneticinin, hocanın, futbolcunun o kadar anormal şeyler yaptığı yerde taraftarın sakin durmasını beklemek tamamen hayalcilik olur. Baktığımız an şu gün şu ortamda Türk futbolunda kaos ortamı var. Hiç istemediğimiz görüntülerle her hafta defalarca karşı karşıya geliyoruz" diye konuştu.

"Darısı Kocaelispor - Real Madrid maçına"

Şampiyonlar Lig’inde Bursaspor ile Manchester United’a karşı verdiği mücadeleyi anlatan Sağlam, "Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi. Öyle bir organizasyon içerisinde olmak başlı başına bir onur ve gurur. Karşımda da Alex Ferguson gibi bir antrenörün olması çok önemliydi. O maç benim açımdan önemliydi. İnşallah artık darısı Kocaelispor-Real Madrid maçına" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş hayatımıza hem futbolcu hem de teknik direktör olarak değer kattı"

Teklif gelirse Beşiktaş’ta teknik direktörlüğünü değerlendiren Sağlam, "Beşiktaş hayatımıza hem futbolcu hem de teknik direktör olarak değer kattı. Ama ben şu an tüm enerji ve konsantrasyonumu Kocaelispor’un başarısı için harcıyorum. Yakın gelecekte de Kocaelispor’dan başka bir şey düşünmüyorum. Kocaelispor’la gerçekleştirmemiz gereken, yüz binlerce insanın beklentisi var" dedi.

"Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz"

Türkiye’de sürekli değişen futbol kurallarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu konu 3-5 cümle ile geçiştirilecek bir konu değil aslında. Hepimiz kendi alanımızda iş yapıyoruz, bir gurubu yönetiyoruz. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyim. Maçların içerisinde de anlık sistem değişikliği, stratejik hamlelerle maçı değiştirmeye çalışıyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum da bu. Halbuki başarı uzun vadeli program gerektirir. Türk futbolunda her sene yabancı kuralı değişiyor. Bazen senede 1-2 defa değişiyor. Geleceğe dair kulüpler planlama içinde olamaz. Altyapı organizasyonları bile her sene değişiyor. Bir sene PAF bir sene U19 bir sene aday lig. Böyle bir ortamda neyin planını yapacaksınız. Hz. Ali’nin güzel bir sözü var; ’eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz’ diye. Bizim cetvelimiz eğri ama sadece cetveli tutanı değiştirerek çizgiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Gençler, sizlerden istediğim birinci olmak hayalinden daha ziyade, faydalı, yararlı bir insan olma yolunda hamleler yaparsanız o size daha çok değer katacaktır ve bizi de düzeltecek olan budur" cümlelerine yer verdi.

"Süper Lig’den de teklif aldım ama Kocaelispor’u tercih ettim"

Kocaelispor’a gelişiyle ilgili süreci aktaran Ertuğrul Sağlam, "Değer katabileceğim, alıp bir yerden bir yere taşıyabileceğim bir takım olsun istedim. Süper Lig’den de teklif aldım, 1. Lig’den de 7-8 teklif aldım ama Kocaelispor’u tercih ettim. Engin Başkanın samimiyeti ve projesi hoşuma gitti. Niyetimiz daha farklıydı ama revize ettik tabii. Kocaeli şehrinin futbol değeri ve kültürü, taraftar yapısı, yerel medyanın gücü, stadyum hepsi beni buraya çeken değerlerdi. Bilgi, birikim ve tecrübemizle bu işi yapar, Türk futbolunda bir başarı hikayesi yazarım dedim. Şimdi geldiğimiz nokta da ne kadar doğru karar verdiğimizi daha iyi anlıyoruz. Bu işin sonunu getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan Arıkan: "Sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin en değerli maçlarından biri oynanacak"

TRT Spikeri Erdoğan Arıkan da Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinin olayların gerisinde kaldığını belirterek, "Ben Sakarya doğumlu, Gölcük’te yetişen biri olarak dışarıdan en gördüğümü söyleyeyim, Sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin en değerli maçlarından biri oynanacak. İnsanların kalbini farklı hissettiren, sadece Sakarya ve Kocaelilierin değil; başka illerden de taraftarların sonucunu merakla beklediği bir maç. İki tarafta bunu daha değerli hale getirmeli. Ama biz en değersiz hale getiriyoruz. Olaylarıyla anılan maça çeviriyoruz" dedi.

"Spor kardeşlik ve dostluk demek"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, "Değerli konuklarımızı ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün sporu konuştuk. Kocaeli, Körfez sporu çok seviyor. Spor kardeşlik ve dostluk demek. Bugün bizlere bunu da gösterdiler. Salondaki gençlerimize bakınca da ne kadar doğru bir buluşma olduğunu gördük. Kocaelispor bu kentin birleştirici unsuru" diye konuştu.