Hayata geçirilecek Fevziye Parkı Çevre Düzenlemesi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü Rekonstrüksiyonu ve Hünkar Korusu projeleri Mollaarap bölgesini; tarihi kimliği korunmuş, modern yaşam alanlarıyla zenginleşmiş, kültür ve turizm açısından güçlü bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına; Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz, "Mollaarap bölgesi, ilçemizin hem tarihi mirasını hem de doğal güzelliklerini bir arada barındıran, çok kıymetli bir bölge. Biz de bu bölgeye, tarihine yakışır, geleceğe değer katan çok büyük bir dönüşüm projesi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Yıldırım’da Büyük Düşünüyor, Büyük Dönüşüyoruz’ sloganımızın somut karşılığı, tam da burada yükselen projelerimizdir" ifadelerini kullandı.

evziye Parkı projesinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, "12 bin 500 metrekarelik bir alanda hem tarihi hem doğal dokuyu koruyarak kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Tescilli köşkün rekonstrüksiyonu, havuzun restorasyonu, dans pistinin amfi tiyatroya dönüşümü, çocuk parkları, yürüyüş yolları ve teraslarıyla birlikte Fevziye Parkı, bölgenin cazibe noktası olacak. Burası sadece bir park değil; geçmişle geleceğin buluştuğu bir yaşam alanı olacak" diye konuştu.

Bölgede gerçekleştirilecek bir diğer önemli projenin ise Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü Rekonstrüksiyonu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yanı başında bulunduğumuz bölgenin en değerli yapılarından biri olan Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü’nün sadece temel izleri kalmıştı. Bilimsel kazılar yaptık, restitüsyon çalışmalarını tamamladık ve bugün köşkün birebir rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmeye başladık. Bu köşk, bir dönemin sanayi öncülerinden Osman Fevzi Efendi’nin hatırasını yaşatacak bir kültür durağıdır. Zemin katından fuayesine, toplantı salonlarından kafesine kadar bu yapı, hem hemşehrilerimizin hem de ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği bir merkez haline gelecek" dedi.

Mollaarap bölgesinde hayata geçirilecek en büyük projenin ise Hünkar Korusu olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "35 bin metrekarelik bu alanda yıllar önce yaşanan toprak kayması sonrası boşaltılan riskli bölgeyi, biz bugün Yıldırım’ın yeni şehir parkı haline getiriyoruz. Yürüyüş parkurlarından konser ve etkinlik alanlarına, spor sahalarından alışveriş sokağına, konaklama birimlerinden kültür sanat merkezine kadar çok geniş bir yelpazede planlama yapıyoruz. Aynı zamanda Hünkar Köşkü, Müsellim Köşkü ve Fevziye Parkı’nı birbirine bağlayan büyük bir kültür koridoru oluşturuyoruz. Bu proje tamamlandığında Mollaarap, Bursa’nın en özel yaşam ve kültür akslarından biri haline gelecek. Hedefimiz çok net: Yıldırım’ın tarihine sahip çıkmak, doğasını korumak ve modern, yaşanabilir, nefes alan bir şehir inşa etmek. Bunun için üç projeyi birbirinden bağımsız düşünmüyoruz. Hepsi, Mollaarap’ın bütüncül bir dönüşüm hikâyesinin parçalarıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım için gece gündüz gayretle çalıştıkları vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Biz Yıldırım’da sözü değil, eseri merkeze alan; polemiği değil, hizmeti büyüten bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün anlattığımız projeler bir niyet beyanı değil, sahada karşılığı olan somut yatırımlardır. Sadece konuşan değil; üreten, temeli atan, açılışı yapan, şehrin yükünü omuzlayan bir belediyecilik anlayışını Yıldırım’da kararlılıkla sürdürüyoruz. Nitekim sadece son 1 ay içerisinde Davutkadı-Yediselviler kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları, Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi, Değirmenönü 4-6 yaş Kur’an Kursu, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi ile Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 5 projeyi hayata geçirdik. Aynı anlayışla, Arabayatağı, Çınarönü, Ulus, Yavuzselim, Mevlana ve Hacivat olmak üzere 6 mahallemizde geçtiğimiz ay bin 150, bugüne kadar ise 5 bin 867 adet tapuyu teslim ettik, çok kısa süre içinde de 18 bin 950 hemşehrimizi daha tapularına kavuşturarak mülkiyet sorunlarını kökten çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

