Kartepe Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği geri dönüşüm farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencilerine yönelik geri dönüşüm farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler, geri dönüşümün önemi, atık türleri ve doğaya duyarlı yaşam alışkanlıkları konularında bilgilendirildi. Eğitimin ardından öğrenciler, Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca, ilçede faaliyet gösteren Exitcom Elektronik Atık Getirme ve Bertaraf Merkezi’ne teknik gezi düzenlendi.

Uzmanlar tarafından öğrencilere, tesiste elektronik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilme süreçleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Öğrenciler, çevre dostu teknolojilerin işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen etkinliğin çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, geri dönüşümün sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.