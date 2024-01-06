Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Ertuğrul Sağlam, “Tek odağımız Kocaelispor” dedi.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için "Ertuğrul Sağlam ile anlaşıldı" iddialarına Sağlam’dan yanıt geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, konuyla alakalı resmi sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kocaelispor ile hedefe odaklandıklarını belirten Sağlam, “Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor” ifadelerine yer verdi.