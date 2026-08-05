Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert’in yönetimini üstlendiği "Geleceği Konuşuyoruz: İklimlendirme Teknolojilerinin Geleceği ve Isı Pompaları" adlı Bilim Kafe etkinliğine; Düzce Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yıldız, Enge Isı ve Enerji Sistemleri İş Geliştirme Direktörü Selim Yirmibeşoğlu ve Düzce Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı öğrencisi Meryem Alara Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi olarak bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini vurguladı. Geleceğin Meslekleri formatlı Bilim Kafe serisinin yedincisini düzenlediklerini belirten Cömert, iklimlendirme teknolojilerinin geleceğini konuşacaklarını söyleyerek davetli konuşmacılara teşekkür etti.

Düzce Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yıldız, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunlarının, günlük hayattaki soğutma ısıtma sistemlerinin tasarımını, montajını, hesaplamalarını yapabilen meslek insanları olduklarını ifade etti. Tecrübeli ve donanımlı akademik kadroya sahip olan Düzce Meslek Yüksekokulu’nun laboratuvarlar konusunda oldukça iddialı olduğunu dile getiren Yıldız, ayrıca soğutma deney seti, iklimlendirme ve ısı pompalarına da sahip olduklarının altını çizdi. Bu laboratuvarlarda öğrencilerin tekniker olacakları için el becerilerini geliştirdiklerini söyleyen Yıldız, cihaz tasarımı ve arızaların tespit edilebilmesi adına uygulamaya ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi. Yapay zeka teknolojisinin geliştiği günümüz dünyasında el becerisi gerektiren hiçbir mesleğin ölmeyeceği tespitinde bulunan Yıldız, bu mesleklerden birinin de İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi olduğuna dikkat çekti. 3+1 eğitim modelinin de oldukça verimli olduğunu belirten Yıldız, ders olarak kabul edilen bu sistemde firmaları Düzce Üniversitesi’nin bulduğunu ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirildiğini söyledi.

Selim Yirmibeşoğlu, sektörün ürün, teknoloji ve ünite olarak her geçen gün geliştiğini ifade etti. Isı pompaları hakkında önemli tespitlerde bulunan Yirmibeşoğlu, konvansiyonel sistemlerde fosil yakıtlı, yüksek maliyetli enerji tüketimi olduğunu dillendirerek, son dönemde hava, su ve toprak kaynaklı ısı pompalarının 100 birim enerjiyi 25-30 birime düşürdüğünün, daha sürdürülebilir ve çevreci olduğunun altını çizdi. Güneş ve hava kaynaklı sistem ve üniteler geliştirdiklerini belirten Selim Yirmibeşoğlu, hedefini belirlemiş, sabırlı, sebatlı ve sadakati yüksek kişileri tercih ettiklerini dile getirdi.

Düzce Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı öğrencisi Meryem Alara Çetinkaya ise, programda tek kadın öğrenci olduğunu ifade ederek Düzce Üniversitesi’nin akademik kadrosunu ve imkanlarını bildiği ve sahada olmayı sevdiği için Düzce Meslek Yüksekokulu’nu ve programı tercih ettiğini söyledi. Düzce Meslek Yüksekokulu’nda uygulama imkanlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğrencisi, her öğrencinin laboratuvarlardan yararlanabildiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.