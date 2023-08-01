Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 16. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 180 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesinin Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemiz birçok alanda etkin çalışmalar yapan ülkesine katkı sağlayan toplumla barışık olarak ilerleyen bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi Türkiyedeki 209 Üniversite arasında Araştırma Üniversitesi olarak yer almış ve bu haklı ünvanını da devam ettiren bir üniversitedir” dedi.

Öğrencilere nasihatlerde de bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Değerli mezunlarımız; şunu unutmayalım. Eğitim, alınan 4 yılın sonunda tamamlanan bir süreç değildir. İnsanoğlu hayatının her aşamasında eğitim-öğretimin içerisinde olmak zorundadır. Sahip olduğumuz kültürde zaten bunu desteklemektedir. Çünkü yeniliklere açık olmak, mesleğini sevmek ve kendisini geliştirmenin ben çok yararlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sizler mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız mesleğinizi seveceksiniz, yeniliklere açık olacaksınız ve kendinizi sürekli geliştirmek durumunda olacaksınız. Adalet diyoruz, zor bir kelimedir ama sizlerin onu başaracağınızdan yana hiçbir şüphem yok. Adaleti sizler haklı doğru kararlarınızla sağlayacağınızı düşünüyorum" dedi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel de yaptığı konuşmada, “Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Türk hukuk sistemini, hukuk geleneğini ve değerlerini özümseyip, evrensel hukukla birlikte yorumlayabilecek, hukuk nosyonunu öğrencilerimize kazandırmayı, mezunlarımızın hukukçu olarak görev alacakları her alanda insan hakları ve hukuk devleti ilkelerini kazanmış, görevlerine hazır ve yapacakları görevin liyakatine sahip kişiler olarak yetiştirmeyi amaçladık" dedi.

Konuşmaların ardından Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem İlbasmış Hızlısoy tarafından mezun öğrencilere yemin ettirildi. Tören Mehmet Ferdi İspir’in mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.