Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile ASPİLSAN Enerji arasında üniversite-sanayi iş birliği projelerin, yayınların ve patentlerin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASPİLSAN Enerji üretim tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir, Genel Müdür Ferhat Özsoy, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ile akademisyenler ve ASPİLSAN yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Erciyes Üniversitesinin kamu kaynaklı projeler çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve ASPİLSAN'ın AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı ve potansiyel iş birliği fırsatları görüşüldü.

Toplantıda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Üniversitede yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, ulusal projelerde her zaman güçlü olduklarını ama uluslararası projelerde de yer almaya önem verdiklerini söyledi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da konuşmasında üretim tesisleri hakkında bilgiler vererek, Rektör Prof. Dr. Altun ve ekibine iş birliği çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından ERÜ’lü öğretim üyeleri ve ASPİLSAN Enerji yetkilileri tarafından hayata geçirilebilecek projeler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı, ASPİLSAN Enerji’nin Üretim Tesisleri’ndeki teknik gezinin ardından sona erdi.