Çanakkale’de 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı. Gallipoli Oyun Lansmanı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Seddülbahir Kalesi’nde yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından oyuna ilişkin tanıtım filmi izlendi.

Lansmanda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çok özel ve tarihi bir mekanda çok seçkin bir toplulukla beraberiz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir hayalimizi gerçekleştiriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale’yi daha bilinir, daha tanınır yapmak için eksik olduğumuz dijital mecrada, bundan sonra olmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz.

Konusunun çok uzmanı olan bir firmayla çalışıyoruz. İlk kontak kurduğumuzda çok heyecanlanmıştık. Ve bu işin sonunda büyük bir iş ortaya çıkacağını da biliyorduk. Çocuklara ve gençlere ulaşmanın en doğru yolunun oyunlar üzerinden olduğu zannediyorum hepimizin malumudur.

Umuyorum ki bu oyun, oynanmaya başladıktan sonra dünyada ve Türkiye’de Çanakkale daha çok merak edilen bir yer olacak. Buraya daha çok insan gelecek ve dolayısıyla Çanakkale hem Türkiye’de hem dünyada buluşma noktası haline gelecek.

Türk çocukları artık oyun oynarken Türk kahramanlarını tercih edebilecek. Dünyada diğer oyuncular da Çanakkale’yi daha yakından tanıma imkanına sahip olacaklar.

Şunu biliyoruz ki savaş 111 yıl önce bitti. Türkler büyük bir zafer kazandı. Şimdi bu topraklar Türk toprağının altında barışın, huzurun, esenliğin diyarı. Dolayısıyla biz buradaki barışı ve huzuru her zaman korumaya kararlıyız. Ve bu topraklardaki bütün herkesin hatıralarına sahip çıkacağız.” dedi.