Casper, PAD Z10 Pro ile profesyonellerin uzun yıllardır yaşadığı, "Toplantıya laptop mı götürsem, tablet mi?" ikilemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Casper PAD Z10 Pro, geniş çalışma alanı; belge ve tablolar üzerinde çalışmaktan sunum hazırlamaya, görüntülü toplantılardan içerik üretimine kadar profesyonel iş akışlarında laptop benzeri bir ekran deneyimi sunuyor. Magic Keyboard ile birlikte kullanıldığında Z10 Pro masada kapsamlı bir çalışma alanına dönüşürken, Aktif Kalem dokunma, not alma, çizim ve içerik üretiminde tablet deneyimi sunuyor.

"Casper PAD markasını Z10 Pro ile üst segmente taşıyoruz"

Tabletlerin işten eğitime, içerik üretiminden eğlenceye uzanan çok yönlü kullanımına dikkat çeken Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Kullanıcılar artık bir tabletten yalnızca mobil olmasını değil, ihtiyaç duyduklarında gerçek anlamda çalışabilecekleri bir alan sunmasını da bekliyor. Z10 Pro’yu geliştirirken bu nedenle 14.2 inçlik OLED ekranı ürün deneyiminin merkezine yerleştirdik. Geniş ekranı, işlemci gücü, Magic Keyboard ve Aktif Kalem’i bir araya getirerek tabletin mobilitesinden vazgeçmeden laptop benzeri bir üretkenlik deneyimi sunmayı hedefledik. Casper PAD markasını Z10 Pro ile üst segmente taşırken kullanıcılarımıza yalnızca daha büyük bir ekran değil, işleri ve fikirleri için daha büyük bir alan sunuyoruz" dedi.

Fikirlere daha fazla alan: 14.2" OLED Ekran

Casper PAD Z10 Pro’nun 14.2 inçlik OLED ekranı, yalnızca daha büyük bir görüntüleme alanı değil, profesyonel kullanım için daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Belgeler, tablolar ve sunumlar üzerinde çalışırken daha fazla içeriğin ekranda görüntülenmesine olanak tanıyan geniş panel, içerik üretimi ve çok yönlü kullanımda tablet ile laptop deneyimleri arasındaki mesafeyi azaltıyor.

2.8K QHD çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunan OLED panel, geniş çalışma alanını akıcı ve ayrıntılı bir görüntü deneyimiyle destekliyor. Derin siyahları ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamıyla tasarım, çizim ve görsel içerik üretimi gibi renk doğruluğunun önem taşıdığı kullanım senaryolarına yanıt veriyor. Yüzde 92 ekran-gövde oranı ise 14.2 inçlik ekranın sunduğu geniş alanı kompakt bir gövdeyle buluşturuyor.

Çantada hafif, masada güçlü

Geniş ekranına rağmen 6.0 mm inceliğe sahip alüminyum tasarımlı Casper PAD Z10 Pro, masada sunduğu geniş çalışma alanını kullanıcıyla buluşturuyor. İnce ve hafif yapısı çantada kolay taşınabilirliği desteklerken alüminyum gövdesi şık ve güçlü bir tasarım sunuyor. Böylece Z10 Pro, masaya geldiğinde geniş ekranlı bir çalışma aracına dönüşürken hareket halindeyken tablet formunun mobilitesini koruyor.

Gerçek iş yükü için yapay zekâ destekli işlemci

Casper PAD Z10 Pro, gücünü bünyesindeki NPU ile yapay zekâ destekli görevleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştıran MTK Dimensity D8300 işlemciden alıyor. Bu mimari sayesinde görüntü işleme, ses iyileştirme ve akıllı metin önerileri gibi işlevler bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan anında gerçekleşiyor. 12 GB RAM, çoklu uygulamaların, ağır sunumların, karmaşık tabloların ve video içeriklerinin aynı anda akıcı şekilde çalıştırılmasına olanak tanıyor. Android 16 işletim sistemiyle gelen Casper PAD Z10 Pro; Google Drive, Docs, Meet ve Sheets gibi profesyonellerin alışkın olduğu uygulamaları geniş ekranlı mobil çalışma deneyimiyle buluşturuyor.

Kutudan çıktığı anda hazır

Tablet ekosisteminde klavye ve kalem gibi tamamlayıcı aksesuarların genellikle ayrı satılması kullanıcılar için ek bir maliyet kalemi oluştururken Casper PAD Z10 Pro, "kutudan çıktığı anda hazır" eksiksiz bir mobil çalışma deneyimi sunuyor. Üretkenliği destekleyen Magic Keyboard ve Aktif Kalem, Z10 Pro’nun standart kutu içeriğinde yer alarak herhangi bir ek ücret gerektirmeden doğrudan kullanıma sunuluyor.

Magic Keyboard’un ayarlanabilir menteşesi, touchpad desteği ve manyetik bağlantı yapısı 14.2 inçlik geniş ekranı anında mobil bir çalışma alanına dönüştürürken; MPP 2.0 destekli Aktif Kalem, avuç içi algılama ve hassas uç teknolojisiyle not almaktan teknik çizime, belge işaretlemeden el yazısı girişine kadar geniş bir kullanım esnekliği sağlıyor. Böylece Casper PAD Z10 Pro; toplantıda klavyeyle, hareket halindeyken kalemle, kafede ise her ikisiyle birden kullanılarak farklı çalışma biçimlerini tek cihazda bir araya getiriyor.