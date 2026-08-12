Denizli’nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği, Topuklu Yaylası’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 11-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen şenlik, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce gökyüzü tutkununu bir araya getiriyor. Işık kirliliğinden uzak doğal yapısıyla dikkat çeken Topuklu Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, teleskoplar aracılığıyla gökyüzünü ve yıldızları gözlemleme fırsatı buluyor. Şenlik boyunca astronomi söyleşileri, gökyüzü gözlemleri ve çeşitli bilim etkinlikleri düzenleniyor. Katılımcılar, gündüz gerçekleştirilen bilim etkinliklerinin yanı sıra geceleri yıldızların altında gökyüzünü keşfetmenin keyfini yaşıyor. Etkinlik, astronomiye ilgi duyan vatandaşlara doğayla iç içe bilimsel ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Şenliğin açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Büyükşehir Belediyesi Daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Topuklu yaylasının potansiyelinin artırması durumunda gelecek yıllarda şenlikte ve normal günlerde ağırlayacağı misafir sayının daha da artacağını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman açılış konuşmasında, "Biz buradan size sadece ve sadece karanlık bir gökyüzü verebiliyoruz. Onun dışında her şey size ait. Sandras Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği ülkemizde ücretsiz olarak yapılan en önemli gökyüzü şenliklerinden birisi. Bu olanağı bize sağlayan başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne zaman ne istersek halloluyor, problem çözülüyor. Onun için çok memnunum. Aslında bu şenliği burada 30 bin kişiyle yapabiliriz. Çok kalabalık geldi diye söyleniyor. Aslında değil. Biz bu bilim aşkını çocuklarımıza aşılamak için buradayız. Onun için çok çaba sarf ediyoruz" dedi.

Beyağaç’ın yayla turizminde isim yapması için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Bilim ve doğanın iç içe olduğu Beyağaç Topuklu Yaylası’ndayız. Beyağaç, her ne kadar küçük ilçelerimizden biri olsa da yayla turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Yeni açılımlara ve yeni turizm rotalarına son derece açık bir bölgedeyiz. Topuklu Yaylası’nın yanı sıra Kartal Gölü, Karagöl ve Eşen Gölü gibi birbirinden değerli doğal güzelliklerimiz var. Görev süremiz boyunca, Allah nasip ederse önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde, bu güzelliklerin tanıtımı ve turizme kazandırılması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bugün Topuklu Yaylası’ndaki etkinliğimize gösterilen ilgi de bizleri son derece mutlu etti. Koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada yaklaşık 7 bin kişiye ulaştık. Elbette böylesine yoğun katılımlı organizasyonlarda zaman zaman küçük aksaklıklar yaşanabilir. İnşallah büyük bir aksaklıkla karşılaşmayız. Yaşanan veya yaşanabilecek küçük aksaklıklar konusunda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyorum. Ben buradan, yaşanan aksaklıklar nedeniyle herkesten özür diliyorum. İlginiz, sabrınız ve Beyağaç’a gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyağaç Topuklu Yaylasının Orman Genel Müdürlüğü’nden kiralandığını ve artık söz sahibinin Denizli Büyükşehir Belediyesi Olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, "Geçen yıl yaptığımız etkinli sırasında, buranın Orman Genel Müdürlüğü alanı içerisinde, adeta sahipsiz bir konumda olduğunu ve mutlaka Denizli Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanına alınması gerektiğini fark ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu konudaki sorunu çözdü. Artık burası Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda. Bizler halkımızdan gelen her türlü talebi, sorunu ve beklentiyi Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletiyoruz. Başkanımız da vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Geçen yılki etkinliğin ardından bu yıl burada çok daha farklı hizmetler sunabiliyoruz. Halkımızdan gelen geri bildirimleri ve tespit ettiğimiz eksiklikleri değerlendiriyoruz. Beyağaç Belediye Başkanımız da bu eksiklikleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ileterek çözüm noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. İnşallah gelecek yıl, bugün burada tespit ettiğimiz eksikliklerin giderildiği, daha fazla hizmetin sunulduğu, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve rahat bir ortamda vakit geçirebildiği çok daha güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Denizli’nin turizm alanında çok daha fazla gelişmesi gerektiğine inanıyor. Bu doğrultuda Denizli’nin bütün ilçelerinde turizmle ilgili yapılması gereken çalışmaları öncelikli hizmet alanlarından biri olarak değerlendiriyor. Beyağaç da turizm açısından çok önemli bir potansiyele sahip. İç turizmden dış turizme kadar çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek bir ilçemiz. Biz de Beyağaç’ın ve sahip olduğu doğal güzelliklerin tanınırlığını her geçen gün artırmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.