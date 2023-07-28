Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde açtığı stantta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak aday öğrencilere danışmanlık desteği sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercih dönemi öncesi ERÜ tercih yapacak aday öğrencilerin doğru bir tercih yapmalarına destek olmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde kurduğu stant ile aday öğrencilere danışmanlık desteği veren ERÜ ayrıca tercih sürecinde üniversite ve bölümler ile ilgili her türlü bilgi için alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı danışma hattını da hayata geçirdi.Danışma numaralarından akademisyenler ile irtibata geçen aday öğrenciler fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını da ziyaret ederek bölümler hakkında bilgiler alabilecekler.