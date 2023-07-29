Palandöken Dağı’nın dünya çapında önemli, tanınır “Dağ Bisikleti” merkezi haline getirilmesi vizyonu ile 13-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 100.Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası, Erzurum Palandöken Dağı’nda yapılacakERZURUMÖ (İGFA) - Cumhuriyetin temellerinin atıldığı milli iradenin vücut bulduğu “Dadaşlar Diyarı” ve sporun merkezi olan Erzurum'un göz bebeği olan Palandöken Dağı’nın dünya çapında önemli, tanınır “Dağ Bisikleti” merkezi haline getirilmesi vizyonu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu birçok proje çalışması yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında; 13-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 100.Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası, Erzurum Palandöken Dağı’nda yapılacak.

24 Eylül günü tüm yarışların ödül seremonisi, Erzurum kent meydanında görkemli bir organizasyonla yapılacak. Bu yarışlar kapsamında düzenlenecek olan halk yarışları ve ödüllü etkinlikler ile bisiklete olan ilginin artırılmasına ve Erzurum'un tanıtılmasına katkı sağlayacak.