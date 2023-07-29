Konya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Metin Aksoy’u makamında ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Ziyarete, Konya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülvezir Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Yavuz Tezcan, Sn. Arif Talha Olçar, Sn. Fatma Nur Ünlübay, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sn. Murat Olgun ve Konyagiad Üyesi Sn. Fatma Nur Korkmaz katıldı.

Ziyarette, iş dünyası ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, genç girişimcilere destek verilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konuları ele alındı.

Konya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gülvezir Korkmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti. Korkmaz, “Üniversiteler, yenilikçi fikirler ve teknolojiler üreten, girişimciliği teşvik eden kurumlardır. Sanayi kuruluşları ise bu fikir ve teknolojileri iş dünyasına kazandıran kurumlardır. Üniversite-sanayi işbirliği, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için çok önemlidir” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Metin Aksoy ise, üniversitenin iş dünyası ile işbirliğine önem verdiğini söyledi. Aksoy, “Üniversitemiz, Türkiye’nin en köklü ve en saygın üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, iş dünyası ile işbirliği yaparak, genç girişimcilere destek vererek ve ortak projeler geliştirerek, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyor” dedi.

Ziyarette, iş dünyası ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, genç girişimcilere destek verilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konuları ele alındı. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.