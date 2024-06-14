Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonlar sonucunda, 19 ilde "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" vererek vatandaşları dolandıran ve toplam 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi olan 31 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonların gerçekleştiği iller arasında Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla yer aldı.

Yerlikaya ayrıca, Çocuk Koruma Sistemi (CPS) ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucu, bilgisayarlarında çocuklara ait cinsel içerikli materyaller depolayan veya paylaşarak çevrimiçi müstehcenlik suçunu işlediği tespit edilen 7 kişinin yakalandığını belirtti.

"Milletimizin bilmesini isterim ki, Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz gece gündüz demeden görev yapmaya devam ediyor," diyen Yerlikaya, operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellekler ve banka/kredi kartlarının ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.