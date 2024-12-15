Yerlikaya, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından önce ve sonra gerçekleşen geri dönüşlerin rakamlarını şu şekilde paylaştı:
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından önce “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:
- 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli
- 07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli
- 08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:
- 09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriyeli
- 10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli
- 11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli
- 12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli
- 13.12.2024 tarihinde 1.847 Suriyeli
Ayrıca Yerlikaya paylaşımında, Türkiye'nin göç yönetimini insan haklarına, medeniyet değerlerine saygılı ve kamu düzeninden ödün vermeyen bir anlayışla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ