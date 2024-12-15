Yerlikaya, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından önce ve sonra gerçekleşen geri dönüşlerin rakamlarını şu şekilde paylaştı:

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından önce “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı: 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli

07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli

08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı: 09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriyeli

10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli

11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli

12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli

13.12.2024 tarihinde 1.847 Suriyeli

Ayrıca Yerlikaya paylaşımında, Türkiye'nin göç yönetimini insan haklarına, medeniyet değerlerine saygılı ve kamu düzeninden ödün vermeyen bir anlayışla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.