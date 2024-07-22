Erdoğan ve Esad arasındaki görüşme belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile yapması beklenen görüşmesonuca bağlandı. Liderlerin görüşme tarihi belli oldu.

GÖRÜŞME NE ZAMAN

Görüşmenin Moskova’da yapılacağı öğrenilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliği yaparak görüşmelere aracılık edeceği belirtiliyor.

Öte yandan İran’ın toplantıya davet edilmesinin beklenmezken Irak’ın davet edileceği öğrenildi.

ERDOĞAN, ESAD İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, Esad’ı Türkiye’ye davet etme niyetini ifade etmişti. Erdoğan, “Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Davetimizi yapacağız ve İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” demişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki açıklamalarına olumlu baktığını ancak bu görüşmenin kuralsız bir şekilde gerçekleşmeyeceğini vurgulamıştı.