ESAY Arama Kurtarma bünyesinde yer alacak olan ikinci ekip, AFAD koordinasyonunda düzenlenen eğitimleri ve hafif seviye arama kurtarma akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Sınavı başarıyla tamamlayan ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "İnşallah 2025 Ocak ayına kadar arama kurtarma ekibimiz ikinci seviyeye geçerek ikinci yıldızlarını takacaktır" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurulan ESAY Arama Kurtarma bünyesinde yer alacak ikinci ekip, AFAD koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerini ve sonrasında gerçekleştirilen hafif seviye arama kurtarma akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Göktürk’te bulunan Afet Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan ekibi Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen telefonla görüntülü arayarak tebrik etti.

H”epsiyle gurur duyuyorum”

ESAY Arama Kurtarma ekibine inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Özmen, "Arkadaşları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. İnşallah 2025 Ocak ayına kadar arama kurtarma ekibimiz ikinci seviyeye geçerek ikinci yıldızlarını takacaktır" diye konuştu.

“Hedefimiz orta seviye arama kurtarma akreditasyonu almak”

Altı aydır bu sınava hazırlandıklarını belirten ESAY Birimi Sivil Savunma Amiri Hasan Söker ise,"2022 yılında ilk ekibimizle hafif seviye akreditasyon ve eğitmenlik akreditasyonumuzu aldık. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında bu yöndeki faaliyetlerimizi hızlandırarak ikinci ekibimizi oluşturduk. Bugün ikinci ekibimizin de akreditasyon sürecini başarıyla tamamladık. 2025 yılı için iki ekibimizi birleştirerek orta seviye arama kurtarma akreditasyonunu almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.